McLaren gab erstmals mit neuem Boliden Gas

„Gutes Zeichen“

Etwas bescheidenere Ziele muss sich Williams setzen. Der Rennstall aus Grove, mit neun Konstrukteurs-WM-Titeln gleichauf mit McLaren die Nummer zwei hinter Ferrari (16), ließ im Vorjahr als Neunter der Teamwertung nur Sauber hinter sich. Das neue Auto so früh auf die Strecke gebracht zu haben, wertete Neuzugang Carlos Sainz am Freitag aber als „gutes Zeichen“. Der Spanier, der im Vorjahr für Ferrari zwei Grand Prix gewonnen hat, bildet ein Fahrerduo mit dem Thailänder Alex Albon. Die Saison beginnt am 16. März in Melbourne. Davor stehen Ende Februar in Bahrain noch drei offizielle Testtage auf dem Programm.