F1: Überbelastete Mechaniker? „Ein totaler Witz“

Tost in seiner klaren und kompromisslosen Tonart weiter: „Jetzt gibt es in der Formel 1 die Sperrstunde, das heißt, um 21 Uhr am Abend ist Schluss. Bis nächsten Morgen um 8 Uhr. Jesus, was wollen sie denn noch mehr? Die dürfen in der Formel 1 arbeiten, das ist ein Privileg. Diese ganze Work-Life-Balance, dieser ganze Scheiß, das ist total sinnlos. So etwas brauchst du nicht. Das ist etwas für Leute, die zu faul sind zum Arbeiten.“