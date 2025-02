„Sonst hat noch wer einen Strich in der Hose“

Die Austria hat ihren Lauf in Richtung Tabellenspitze fortgesetzt, Rapid kommt hingegen auch 2025 in der Liga nicht in Tritt. Während Violett am Sonntag einen dank unglaublicher Effizienz eingefahrenen 2:1-Heimerfolg im Derby bejubelte, ging Grünweiß zum zweiten Mal in Folge trotz Führung mit null Zählern vom Feld. Neun Zähler liegt die punktegleich mit Sturm Graz zweitplatzierte Austria bereits vor dem Erzrivalen. Dennoch will man am Verteilerkreis Demut walten lassen.