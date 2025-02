LIVE ab 17 Uhr: Das Wiener Derby Austria – Rapid

Ohne Auswärtsfans, dafür mit reichlich sportlicher Brisanz geht das 344. Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) über die Bühne. Während die „Veilchen“ auch im zehnten Ligaspiel in Serie punkten und damit Grün-Weiß im Titelrennen auf Distanz halten wollen, geht es für die Hütteldorfer um den Anschluss an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Zwei Tage vor dem Duell in Wien-Favoriten demonstrierten die beiden Erzrivalen indes Einigkeit.