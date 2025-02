Kabinenparty! „Drago“ crasht Fischer-Interview

„Diese Floskel werdet ihr jetzt immer von mir hören“

Neun Zähler liegen die punktegleich mit Sturm Graz zweitplatzierten „Veilchen“ bereits vor dem Erzrivalen. Vom Meistertitel will man in Favoriten aber noch nichts wissen und gibt sich demütig. „Wir wollen uns von keinen Medien oder Leuten beirren lassen, die uns irgendwas aufoktroyieren wollen in Sachen Meistertitel oder Double oder keine Ahnung was“, sagte Fischer. „Ich habe zwar gesagt, dass wir bereit sind für einen Titel, aber es ist noch nichts erreicht. Wir bleiben bodenständig und schauen von Woche zu Woche, diese Floskel werdet ihr jetzt immer von mir hören“, so der Mittelfeldmann.