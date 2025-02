Rapid-Coach Klauß: „Einfach maximal dämlich!“

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Es war das erwartet knappe Spiel. Wir haben ganz gut hineingefunden, das 0:1 in einer Phase kassiert, wo wir gute Kontrolle hatten. Dass wir danach nicht den Kopf verlieren, sondern bei unserem Spiel bleiben, spricht für den Charakter der Mannschaft. In der zweiten Halbzeit sind wir perfekt herausgekommen, haben uns vorgenommen, gleich anzugreifen. Dass Fitz das so finalisiert, ist eine Qualitätsfrage. Dass man am Ende alles reinwerfen muss, ist nicht ungewöhnlich. Das haben die Jungs mit ihrer unvergleichbaren Art geschafft. Das erste Saisonziel ist jetzt erreicht, wir wollten uns so früh wie möglich für die Top sechs qualifizieren. Unsere Vision ist, dass wir uns Woche für Woche verbessern wollen. Wir sind ambitioniert genug, aber wir wollen den Fokus auf den wichtigen Dingen halten. Ich weiß, dass die Jungs gierig darauf sind, besser zu werden. Das ist unser Antrieb. Es war sehr gute Stimmung im Stadion. Zur sportlichen Rivalität gehören natürlich gegnerische Fans. Aber es hat gute Gründe gegeben, dass es so ist.“