Rodeln: Schulte feiert Premierensieg im Weltcup

Schulte und Kindl zeigten auch im abschließenden Mixed-Bewerb, dass sie in Südkorea nicht zu schlagen waren und gewannen vor Deutschland 1 und 2. David Gleirscher und Hannah Prock belegten Platz fünf. Der Gesamt-Weltcup in dieser neuen Disziplin ging an Deutschland 1. Österreichs Mixed-Doppel-Team mit Selina Egle/Lara Kipp und Thomas Steu/Kindl musste sich Gesamtweltcupsieger Deutschland 1 um zwei Zehntelsekunden geschlagen geben. Kindl schaffte damit in Pyeongchang an diesem Wochenende drei Siege und einen zweiten Platz.