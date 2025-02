Abgeliefert

So wie Katharina Liensberger, deren Karriere mit Höhen und Tiefen gepflastert ist. 2021 Doppel-Weltmeisterin in Cortina, ein Jahr später Slalom-Silber und Team-Gold bei Olympia in Peking. Liensberger wurde als neuer Star gehandelt, doch statt weiterer Triumphe folgte ein unerklärliches Formtief. Ein sportlicher Absturz ins Bodenlose, nie enden wollende Kritik und sogar Angst um einen Teamplatz. Mit Bronze im Slalom betrat die 27-Jährige nun wieder die große Bühne, umso demütiger bedankte sich Kathi beim fantastischen Publikum und widmete dieses Rennen ihrer verstorbenen Oma. Schöne Emotionen.