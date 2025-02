Neuer Sponsor bezahlt Team nur in Kryptowährung

Gary Sun, Vizepräsident für Marketing bei Coinbase, sagte: ,,Dies ist ein großer Meilenstein für Coinbase, denn es ist das erste Mal, dass wir in eine Sportpartnerschaft ausschließlich in Kryptowährung investiert haben. Es ist auch unser Debüt in der Formel 1, und wir freuen uns, eine Branche zu unterstützen, die es ebenso schätzt, die Grenzen mit transformativen Ideen und Technologien zu erweitern. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit mit Aston Martin Aramco weiter auszubauen, während wir uns für eine größere wirtschaftliche Freiheit auf der ganzen Welt einsetzen.“