Ein königlicher Vogel in akuter Gefahr

In den wenigen noch stillen Bergwäldern leben tierische Bewohner, die dem menschlichen Blick meist verborgen bleiben – die Raufußhühner. Meister der Tarnung und perfekt angepasst an ihre natürlichen Lebensräume, sind sie Botschafter einer unberührten Natur. „In Vorarlberg gibt es insgesamt vier Arten. Das Birkhuhn, das Haselhuhn, über welches wir nur wenige Daten haben, da es sehr zurückgezogen lebt, das Alpschneehuhn und das Auerhuhn. Letzteres ist mit Sicherheit am seltensten“, weiß Johanna Kronberger von BirdLife Vorarlberg.