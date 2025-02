MG greift voll an – sogar mit Premium-Modellen!

MG plant Premium-Schiene

Realistischer ist, dass die Semi-Solid-State-Technik in einigen IM-Modellen zum Einsatz kommen könnte. Unter diesem Label sollen in Europa schon bald Premium-Elektroautos angeboten werden. Dies kündigte MG bereits im Februar 2024 in Genf an. IM steht für Intelligent Mobility. Die Marke wurde in China bereits 2020 gegründet, Autos gibt es seit 2022, wie beispielsweise das SUV LS6, das SUV-Coupé LS7 und die Oberklasse-Limousine L7.