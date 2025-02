Sturm gegen Titelverteidiger – Spiel in Liebenau

Die Losfee brachte der Truppe von Cheftrainer Christoph Wurm zwar keinen ganz großen Namen des internationalen Fußballs wie Bayern, Manchester City, Real oder Inter – aber zumindest ein Heimspiel! Konstantin Schopp und Co. empfangen im Achtelfinale (4./5. März) nämlich die griechische Truppe von Olympiakos Piräus. Aufgepasst, die Griechen sind Titelverteidiger in der Serie! Gespielt wird – nicht wie in der Champions League oder in den Gruppenphase-Spielen der Youth League in oder nahe Klagenfurt – diesmal in Graz, in der Liebenauer Merkur Arena.