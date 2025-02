Polare Kaltluft beschert uns Regen und Schnee

Sonne zeigt sich am Sonntag meist nur zwischendurch

Ausgedehnte Wolkenfelder ziehen sonntags von Nordosten her über den Himmel und die Sonne zeigt sich meist nur zwischendurch. Stellenweise kann es im Bergland auch unergiebig schneien. Im Westen und Südwesten sind die sonnigen Abschnitte etwas häufiger. In der Früh hat es minus zehn bis minus ein Grad, im Tagesverlauf minus zwei bis plus sechs Grad, mit den höheren Werten im Westen.