Linzer Maturant tauscht Schulbank gegen WM-Sattel

Die vergangene Saison in der Junioren-WM (firmiert als „JuniorGP“) schloss er mit zwei schnellsten Rennrunden und einem Podestplatz beim Finale in Estoril ab. Darüber hinaus gab’s in Spielberg und Misano die ersten beiden „Schnuppereinsätze“ in der Moto3-WM. Europa hat der Teenager bislang aber noch nicht verlassen, fliegt nun auch erstmals ohne Papa Klaus als Betreuer an seiner Seite zu einem Rennen.