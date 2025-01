Mit diesem Quartett greift KTM in der MotoGP an

Mit dem namhaftesten Quartett der Geschichte will KTM heuer sportlich in der MotoGP glänzen: Mit Brad Binder sowie den beiden Neuzugängen Maverick Vinales (kam von Aprilia) und Enea Bastianini (kam von Ducati) hat man drei Grand-Prix-Sieger in den Reihen, mit dem letztjährigen Rookie des Jahres Pedro Acosta zudem die heißeste Aktie am Fahrermarkt, die ihren Premierensieg in der Königsklasse jagt.