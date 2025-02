Club Brügge gegen Atalanta Bergamo – 18.45 Uhr

Posch könnte dabei seine ersten Spielminuten in der Königsklasse für den Klub aus der Lombardei sammeln. Zuvor schnürte der Verteidiger diese Saison in sechs Champions-League-Spielen für Bologna seine Schuhe, die mit nur sechs Zählern in der Gruppenphase ausschieden. Für seinen neuen Klub stand der 27-jährige Steirer bereits zweimal auf dem Platz. Beim 5:0-Ligaerfolg gegen Hellas Verona feierte er auch sein Startelf-Debüt und spielte durch.