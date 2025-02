Lios Mama: „Ich hab einen kleinen Helden zu Hause“

„Es war die Hölle“, sagt Tanja Fink, Mutter des kleinen Lio. Damit meint sie den Jahresbeginn 2024. Der damals noch nicht einmal Dreijährige hatte plötzlich unglaubliche Schmerzen am ganzen Körper, er konnte sich teilweise nicht mehr richtig bewegen. Im Februar bekommt die Familie nach wochenlanger Ungewissheit schließlich die Diagnose im LKH Graz: Lio hat Leukämie. Ein Schicksal, das der Bub mit vielen anderen teilt: Jährlich erkranken etwa 300 Kinder und Jugendliche in Österreich an Krebs.