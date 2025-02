BMW i4 xDrive40: Die Überraschung der Autobahn

Denn was ich nicht erwartet habe, ist, was für ein angenehmes Reiseauto er ist. Er fährt sich extrem geschmeidig, bleibt auch bei höherem Tempo sehr leise, sodass es eine ganz besondere Freude ist, sich vom optionalen Harman-Kardon-Soundsystem verwöhnen zu lassen. Das entschleunigt ungemein, was sich positiv auf die Reichweite auswirkt. Genaueres bitte ich dem Video zu entnehmen (hier oben auf der Seite), aber an dieser Stelle so viel: Wie weit ich mit diesem Auto gekommen bin, ohne nachzuladen, ist wirklich frappierend.