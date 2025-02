US-Demokraten: Musk muss gezügelt werden

Whistleblowerinnen und Whistleblower seien von „unschätzbarem“ Wert für die Mission, teilte die Demokratische Partei am Montag in Washington mit. „In den ersten drei Wochen seiner Regierung hat Präsident Trump eine eklatante Missachtung des Rechtsstaats und eine Gleichgültigkeit gegenüber der US-Bevölkerung gezeigt. Von der Übernahme des Finanzministeriums durch Doge bis zum Einfrieren von Bundesausgaben hat diese Regierung Chaos in Programmen angerichtet, von denen amerikanische Familien, Senioren, Studierende, Veteranen und andere abhängig sind“, teilten die Demokratinnen und Demokraten mit.