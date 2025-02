„Einer der schönsten Momente meiner Karriere“

„Vor einer Woche undenkbar“

Für ihn glänzte Silber nach Platz vier zwei Tage zuvor im Super-G ohnehin fast wie Gold. „Vor einer Woche wäre es noch undenkbar gewesen, dass ich überhaupt starte“, sagte der 33-Jährige nach seiner fünften WM-Medaille. Schließlich war seine Teilnahme an der Heim-WM nach dem Sturz vor drei Wochen in Wengen samt Innenbandzerrung ein Wettlauf gegen die Zeit – mit Happy End. Dank Konsequenz und großem Willen seinerseits. Und der hartnäckigen Arbeit seiner Physios Mario Schlattinger und Roland Aigner, die ihn rund um die Uhr betreuten. „Diese Medaille gehört mehr den Leuten im Hintergrund als mir“, meinte Kriechmayr vielsagend, bedankte sich auch bei seiner im Ziel anwesenden Frau Michaela Heider, die bis zum Vorjahr selbst im Weltcup aktiv war: „Sie hatte in ihrer Karriere viele Verletzungen und wusste genau, was ich zu tun habe, um schnell fit zu werden.“