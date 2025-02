Nach Silber: „Vinc“ hat bei WM noch „Größeres“ vor

Was für eine schöne Geschichte! Vincent Kriechmayr rast in der WM-Abfahrt von Saalbach zu Silber. Und das, nachdem er noch vor wenigen Wochen in Wengen böse gestürzt ist. „Anfang der Woche ist es mit dem Knie schlagartig viel besser geworden“, erklärt der ÖSV-Athlet nach dem Rennen. Und ärgert sich dann noch: „Schade, dass es nicht zu Gold gereicht hat“. Am Ende überwiegt aber die Freude, Dankbarkeit und auch die Vorfreude auf einen neuen WM-Bewerb. Für diesen hat er schon eine konkrete Vorstellung.