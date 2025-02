Taylor Swift während Super Bowl ausgebuht

Swift perplex

So ganz scheint sie‘s nicht zu verstehen, so ungläubig, wie sie dreinschaut – ignorieren kann sie die massenhaften Buh-Rufe gegen ihre Person allerdings auch nicht. Ja, die waren wirklich gut zu vernehmen im Stadion von New Orleans, während das Spiel zwischen den Kansas City Chiefs – mit Swift-Freund Travis Kelce – und den Philadelphia Eagles lief. Swift scheint mit den Buh-Rufen nicht so recht umgehen zu k önnen. Die Pop-Ikone ist in der Regel ausschließlich Jubelstürme gewohnt.