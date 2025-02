Sensation! Österreicher wirft Liverpool aus FA Cup

Danso verliert mit Tottenham

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso schied mit Tottenham Hotspur gegen Aston Villa aus. Die Spurs mussten sich in Birmingham nach Toren von Jacob Ramsey (1.) und Morgan Rogers (64.) mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Danso vergab in der 81. Minute eine große Chance auf den Anschlusstreffer. Der gelang dem von Bayern München ausgeliehenen Mathys Tel, der 90 Minuten kaum in Erscheinung trat, in der 91. Minute. Das war zu spät für eine Wende.