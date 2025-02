Manchester City wendet Mega-Blamage gerade noch ab

Für die Citizens, in der Liga derzeit nur Tabellenfünfter, drehten die beiden eingewechselten „Joker“ Abdukodir Khusanov (56.) aus Usbekistan und Kevin De Bruyne (79.) die Partie. Der Tabellensiebente der League One war durch einen Weitschuss von Tottenham-Leihgabe Jamie Donley von der Mittellinie in Führung gegangen, der Ball sprang von der Unterkante der Latte via ManCity-Schlussmann Stefan Ortega (16.) ins Tor.