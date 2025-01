Superbowl-Sieger diesmal als Schiedsrichter dabei

Seit 2022 ist er als Schiedsrichter in der Milliardenliga aktiv. Hauptberuflich praktiziert der fünffache Vater seit rund 20 Jahren als Zahnarzt in Kannapolis im US-Bundesstaat North Carolina. Ausgerechnet am Abend vor seiner Abschlussprüfung brachte seine Frau Vierlinge zur Welt. Mit Drucksituationen kann der Mann also umgehen.