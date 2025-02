Unser Einzelhandel setzte 2024 wieder mehr um

Nominell erhöhten sich die Umsätze um 2,1 Prozent, um die Inflation bereinigt (real) lag das Plus bei 0,5 Prozent, teilte die Statistik Austria mit. Deutlich stiegen die Umsätze beim Handel mit Lebensmitteln (inklusive Getränken und Tabakwaren) mit plus 4,3 Prozent (real: 1,7 Prozent), bei Nicht-Lebensmitteln fiel das Plus mit 1,4 Prozent (real: 0,2 Prozent) kleiner aus.