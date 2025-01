Tristesse in vielen Wiener Einkaufsstraßen

Kein Wunder: Auf der berühmten Mahü, blättert man für ein Geschäftslokal schnell einmal 30.000 Euro und mehr hin – im Monat versteht sich. Die größte Einkaufsstraße des Landes hat in den vergangenen zwei Jahren daher sechs Prozent an Verkaufsfläche verloren. Als Faustregel gilt, dass kleinere Geschäftsstraßen eher mit Leerständen zu kämpfen haben, allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel.



Diese Einkaufsstraßen sind Einkaufsstraßen belebt

Den geringsten Leerstand verzeichnet seit Jahren die Meidlinger Hauptstraße. Auch die Favoritenstraße steht sehr gut dar. Die Wirtschaftskammer Wien sieht das anders. „In den Wiener Einkaufsstraßen gibt es wenig Leerstand. Natürlich gibt es Grätzel, die besser funktionieren und Nebenlagen, die damit etwas mehr konfrontiert sind“, so Handelsobfrau Margarete Gumprecht. Laut Handelsverband befinden sich gerade bei uns viele Geschäftslokale nach einem Leerstand in einer Umbauphase, die oftmals weg vom Einzelhandel, hin zu anderen Nutzungen führt, etwa Arztpraxen, Friseursalons oder Döner-Restaurants. Der Leerstand steigt zwar nicht unbedingt, aber immer mehr Flächen gehen weg vom Handel.