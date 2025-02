Neue Zahlen: Wann Sie als Spitzenverdiener gelten!

Experten des Finanzministeriums haben die brandaktuellen Daten aus der Lohnsteuerstatistik für die „Krone“-Leser ausgewertet: So können Sie jetzt auf einen Blick sehen, in welcher Einkommensklasse Sie sich befinden, wie viele in Österreich mehr oder weniger verdienen und in welchen Berufen die Bezahlung am besten ist. Hier die spannenden Fakten und sieben Profi-Tipps, wie Sie mehr für sich herausholen: