So tickt Salzburgs neue Stürmer-Hoffnung!

Vom Goalie zum Stürmer

Als Nachwuchsspieler probierte Vertessen viel aus, auch in Sachen Position. „Ich habe versucht herauszufinden, was ich möchte. Ich habe es als Tormann probiert, aber auch als Stürmer. Irgendwann musste ich mich entscheiden“, erklärte er in einem Interview. Die Entscheidung fiel aufs Toreschießen statt aufs Toreverhindern. „Meine Eltern haben mich ein bisschen gepusht, dass ich ein Stürmer werde“, grinst er.