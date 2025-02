Bei Klimmzügen den Star des Super Bowls besiegt

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag die Philadelphia Eagles in New Orleans auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs prallen, fiebert auch der ehemalige Tiroler NFL-Export Sandro Platzgummer mit. Denn ein ehemaliger Teamkollege ist einer der Superstars bei den Eagles – Running Back Saquon Barkley. Drei Jahre lang waren Platzgummer und Barkley bei den New York Giants Teamkollegen und standen im Training gemeinsam am Platz.