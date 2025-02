Absturz: Paragleiter hing am Baum auf dünnen Ästen

Spektakulärer Einsatz für die Bergrettung am Sonntagnachmittag im Tiroler Außerfern: Am Hahnenkamm bei Reutte stürzte ein Paragleiter ab und blieb in unwegsamem Gelände auf einem Baum hängen. Aufgrund der dünnen Äste drohte der Mann noch weiter abzustürzen. Letztlich ging das luftige Abenteuer glimpflich aus.