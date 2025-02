Armbruster erste Triple-Gewinnerin in Seefeld!

Am Tag nach dem von ihr im Kompaktbewerb realisierten ersten deutschen Frauen-Weltcup-Sieg in der Nordischen Kombination erarbeitete sich die 19-Jährige im Springen für den 7,5-km-Langlauf 53 Sekunden Vorsprung und brachte einen Bonus von mehr als einer Minute ins Ziel. Dahinter landeten Gyda Westvold Hansen (NOR) und Haruka Kasai (JPN). Claudia Purker wurde als ÖSV-Beste 13.