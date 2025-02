„In Österreich habe ich die treuesten Fans“

Perfekter hätte der Tourauftakt am Samstagabend in Wetzlar nicht sein können. Andrea Berg hält in der zweistündigen Glitzer-Show von Anbeginn das, was sich die stimmungshungrigen Generationen von der „Party, Hits, Emotionen-Tour 2025“ erwarten. Die Fans erleben ihre Lieblingssängerin hautnah, mal barfüßig am Laufsteg, dann hochhackig im Dauerfeuer der Megahits. Die Live-Band begleitet die Künstlerin durch 21 Städte. Nach der Premiere in der hessischen Kreisstadt geht es mit großer Vorfreude nach Salzburg (6. Februar), Graz (7. Februar) und Wien (8. Februar).