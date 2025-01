Handball: WM-Finale heißt Dänemark gegen Kroatien

Nach dem 31:28 der Kroaten über Rekordweltmeister Frankreich hatten die Dänen am Freitagabend in Oslo gegen Portugal keine Mühe. Die „Wikinger“ gewannen mit 40:27 (20:16) vor allem dank überlegener zweiter Hälfte klar und beendeten den Lauf des Überraschungsteams. Die Dänen stehen damit vor dem vierten WM-Titel in Serie.