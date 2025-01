ÖFB-Cup: Stripfing gegen Hartberg – ab 18 Uhr LIVE

So weit will Hartberg-Coach Manfred Schmid aber noch nicht denken. „Jetzt ist einmal unser voller Fokus auf Stripfing“, betonte der Wiener. „Aber natürlich hat man den Traum, den Cup zu gewinnen. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, überhaupt am Bewerb teilzunehmen.“