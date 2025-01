DeepSeek-Nutzeranfragen waren frei zugänglich

Zu den sensiblen Daten gehörten demnach auch Nutzeranfragen an den kostenlosen KI-Assistenten. Laut Wiz-Mitbegründer Ami Luttwak hat DeepSeek sofort reagiert: „Sie haben es in weniger als einer Stunde entfernt“, sagte Luttwak. „Aber es war so einfach zu finden, dass wir glauben, dass wir nicht die Einzigen sind, die es gefunden haben.“ DeepSeek reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.