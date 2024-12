Kika/Leiner-Kundin: „Ich fühle mich hintergangen“

Die Sitzecke „Fantasy“ und einen neuen Esstisch wollte sich Familie H. zu Weihnachten gönnen – und bestellte deshalb schon Anfang Oktober in der Kika/Leiner-Filiale in der Laxenburgerstraße in Favoriten. Von Konkurs war noch keine Rede, im Gegenteil: Zufälligerweise erklärte Kika/Leiner sogar zwei Tage nach dem Kauf, dass die Sanierung der Firma 2025 abgeschlossen sein werde.