Unterhaus-Kicker wird zu begehrtem TV-Sternchen

Palmen, Strand, Meer und ein Haufen fescher Single-Ladies in der Luxusvilla. Klingt im Vergleich zu gatschigen Stopplern und verschwitzten Teamkollegen deutlich reizvoller. Dachte sich wohl Daniel Fischer. Der in der Fußball-Ostliga bei Neusiedl kickt, beim Dating-Format „Match in Paradise“ (abrufbar auf „JOYN“, ab 12. Februar auf ATV) zum angehenden TV-Sternchen wurde.