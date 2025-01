Feller: „… dann tue ich mir das nicht mehr an!“

Manuel Feller fiel am Dienstag in der Entscheidung von Rang zehn auf Platz 18 zurück. Eine wirkliche WM-Empfehlung lieferte der ÖSV-Läufer also nicht ab. „Ich darf keinem böse sein, wenn ich nicht aufgestellt werde“, meint Feller kurz vor dem Auftakt in Saalbach.