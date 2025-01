37 km/h – da blitzen auch die Auslands-Radare

Urgestein Max Hofmann an Debrecen abgegeben, Nenad Cvetkovic (Wade) noch nicht matchfit – dennoch bereitet die Innenverteidigung rund um Raux-Yao Rapid zehn Tage vor dem Frühjahrsstart kein Kopfzerbrechen. Dank eines 19-Jährigen! „Wir wussten, dass er extrem viel Potenzial hat. Es hilft, dass er schon so viele Zweitliga-Spiele (Anm. 38 für die Admira) gemacht hat. Er bringt so viele Waffen mit“, schwärmt auch Trainer Klauß von Jakob Schöller.