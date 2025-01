„Cupsterneuburg“ ließ bei Derby Korken knallen

Unter die zahlreichen Fans mischte sich durchaus auch Prominenz, wie etwa Kabarettist Klaus Eckel. „Ich verstehe nicht viel von Basketball, aber ich bin österreichischer Sportfan und daher Opportunist“, zeigte sich der Berufskomiker auch privat gewohnt scherzhaft. Obwohl er auch für seinen Job was mitnehmen konnte: „Ich wurde sicher schon fünf Mal angesprochen, dass ich im nächsten Programm was darüber machen soll.“ Beim nächsten Heimauftritt in der Babenbergerhalle wird's vom Klosterneuburger also bestimmt auch den ein oder anderen Basketball-Schmäh geben.