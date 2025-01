Blitztransfer? Saudi-Klub will Leverkusen-Torjäger

Boniface wechselte im Sommer 2023 für rund 21 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise zur Werkself. Seitdem erzielte er 29 Tore (in 49 Pflichtspielen) und gab elf Vorlagen. In der laufenden Saison traf er in 15 Spielen achtmal, hat aber seit Ende November wegen einer Oberschenkelverletzung kein Spiel mehr bestritten.