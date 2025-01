Diese 4 Schweizer sind besser als 24 Österreicher

„Fab Four“ von Swiss Ski lässt ÖSV-Team als aussehen

Auch im Ranking der Herren-Teams liegt der ÖSV nach 23 von 38 geplanten Rennen mit 2189 Punkten nur mehr an dritter Stelle. Mit 4050 Zählern auch hier ganz klar in Front: die Schweiz. 29 Punkte vor Österreich rangiert Norwegen. Ein Beweis der unglaublichen Schweizer Dominanz: Marco Odermatt (1006), Loic Meillard (542) Franjo von Allmen (470) und Alexis Monney (320) haben gemeinsam 2338 Punkte und damit um 149 mehr als alle 24 ÖSV-Herren zusammen, die bislang in diesem Weltcupwinter anschreiben konnten.