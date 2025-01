„Ich habe Monate für diesen Moment gearbeitet“

„Rapids Stil passt da perfekt zu mir“

Seine drei Brüder sind auch alle Fußball-Profis bei Dinamo Zagreb, Maastricht und AS Hosingen. Aber Ryan ist mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro der „wertvollste“, wurde mit Ferencváros Budapest Meister und Cupsieger, erwies sich da als Knipser (25 Tore). Nur bei Stoke lief es in der Championship nicht: „Das lag auch an der Spielweise, wenn du nur drei Bälle pro Halbzeit berührst, kannst du nicht in einen Flow kommen“, sagt der 27-Jährige. „Ich will ins Spiel involviert sein, warte nicht nur vor dem Tor. Rapids Stil passt da perfekt zu mir. Wir wollen den Ball, sind sehr aggressiv. Stadion und Fans sind auch unglaublich, da fühlst du diese ganz besondere Verbindung.“