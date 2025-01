Heftige Stürze auf der Streif: So erfolgt Bergung

Kommt ein Skirennfahrer in Kitzbühel schwer zu Sturz, rückt das Team des ÖAMTC-Notarzthubschraubers CX aus – beim Super-G am Freitag in Kitzbühel passierte das gleich zweimal (siehe VIdeo oben)! Die „Krone“ traf Notarzt, Flugretter und Pilot – das Trio ließ dabei tief blicken!