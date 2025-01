Betrunkener Radfahrer beinahe vom Zug erfasst

In Zell am See umfuhr am Donnerstag ein 38-jähriger, betrunkener Radfahrer einen Bahnschranken. Er übersah offenbar einen heranrauschenden Zug, hatte aber großes Glück. Der Mann kollidierte nur leicht mit dem Hinterrad mit dem Zug und blieb unverletzt. In der Folge verhielt er sich aber der Polizei gegenüber aggressiv und verweigerte den Alkotest. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Bahnstrecke musste kurzzeitig gesperrt werden.