Unternehmen wenden sich vermehrt von Tesla ab

„Trump hat den Klimawandel wiederholt als Schwindel bezeichnet – diese Haltung steht in krassem Gegensatz zur Mission von Tesla, durch die Produktion von Elektroautos einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, betonte Rossmann in einer Pressemitteilung unter Verweis auf einen früheren Tweet von Tesla-Chef Elon Musk aus dem Jahr 2018, in dem dieser geschrieben hatte: „Tesla existiert, um das Risiko eines katastrophalen Klimawandels zu verringern, der alle Arten auf der Erde betrifft. [...]“.