Ladung auf Lkw fing Feuer – Lenker rettete sich

Am Donnerstag gegen 16.33 Uhr wurde ein Lkw-Brand in Jenbach beim dortigen Fußballplatz gemeldet. Vor Ort konnte von den eintreffenden Polizeibeamten ein abgekoppelter Sattelauflieger (Kippsattel) festgestellt werden, welcher bereits in Vollbrand stand. Die Zugmaschine wurde vom Fahrer in einem sicheren Bereich abgestellt.