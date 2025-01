Deutscher ist Thema als Team-Manager

Diese Euphorie ist auch nach dem verpassten Direkt-Aufstieg in der Nations League weiterhin spürbar: Nicht umsonst sind für das kommende Play-off-Hinspiel gegen Serbien am 20. März im Happel-Stadion bereits 35.000 Karten verkauft. Im zweiten Anlauf - das Retourspiel folgt am 23. März in Belgrad – soll doch noch der Aufstieg in die A-Liga gelingen.