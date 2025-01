Offiziell: Marmoush wechselt für 75 Millionen Euro

Marmoush war 2023 ablösefrei vom Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg zur Eintracht gewechselt. „Ich habe immer geträumt, bei so einem Verein zu spielen“, sagte Marmoush in einem Video von Manchester City. Dem Angreifer war diese Saison der ganz große Durchbruch gelungen, was 20 Pflichtspieltore, 15 davon in der Liga, und 14 Assists bezeugen. Sein Weggang hatte sich abgezeichnet: